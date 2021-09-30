Nevşehir Hayvan Pazarı Kapatıldı

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Nevşehir hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Nevşehir ili hayvan sağlığı zabıtası komisyonunun 30 Eylül 2021 tarih ve 2021/07 kararı gereğince Nevşehir hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır" denildi.

Nevşehir ili hayvan sağlığı zabıtası komisyon kararı ilimizdeki hayvan varlığının salgın ve paraziter hastalıklardan korunması hayvan hastalıklarının kontrolü altına alınması ve eradikeedilmesi hayvanlardan insanlara insanlardan hayvanlara ve hayvanlardan hayvanlara bulaşan hastalıkların önlenmesi amacı ile 5996 sayılı veteriner hizmetleri bitki sağlığı gıda ve yem kanunu'nun ikinci maddesine göre bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede uygulanacak genel hükümlere ilişkin yönetmeliğin 29/a maddesi gereğince teşekkül eden Nevşehir il hayvan sağlık zabıtası komisyonu Nevşehir Vali yardımcısı Mehmet Maraşlı Başkanlığında 30 Eylül 2021 tarihinde toplanarak Nevşehir ticaret borsası hayvan pazarına ilişkin uygulamalarına ait aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

Bu toplantıda;

1-Nevşehir ili merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde 27 Eylül 2021 tarihinde çıkan şap hastalığı nedeniyle gözetim bölgesine giren Nevşehir ticaret borsası hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına,

2- Vatandaşların pazar dışında toplanarak hayvan alım satımı yapmalarını önlemek amacıyla kolluk kuvvetleri belediye zabıta ekipleri ve tarım ve orman il müdürlüğü ekiplerince gerekli denetimlerin yapılmasına,

3- İl /ilçeler arasındaki hayvan hareketlerinde kontrollerin sağlanması çevre ve toplum sağlığının korunması,

4- Alınan bu kararın gereği için; ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.