Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Duyurusu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasların 17’nci maddesinin 1’nci fıkrasına göre yapılacak olan Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar ile Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanların (ilanda belirtilen şartları sağlamayan, eksik belge veren ve belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler) Listeleri aşağıda yer almaktadır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin karşısında belirtilen gün ve saatte geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bahçıvan Sözlü Sınava Hak Kazananların Listesi İçin Tıklayınız

Hayvan Bakıcısı Sözlü Sınava Hak Kazananların Listesi İçin Tıklayınız

Sıhhi Tesisatçı Sözlü Sınava Hak Kazananların Listesi İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi(Kadın) Sözlü Sınava Hak Kazananların Listesi İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi(Erkek) Sözlü Sınava Hak Kazananların Listesi İçin Tıklayınız

Temizlik Görevlisi(Kadın) Sözlü Sınava Hak Kazananların Listesi İçin Tıklayınız

Temizlik Görevlisi(Erkek) Sözlü Sınava Hak Kazananların Listesi İçin Tıklayınız

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanların Listesi İçin Tıklayınız