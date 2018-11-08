Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kalite Yolculuğuna Başlıyor

Kalite kavramı özel sektörde yer alan firmaların rekabet aracı olmaktan çıkmış kamu kurumları ve özellikle de eğitim kurumlarının nitelik göstergesi haline gelmiştir. Üniversitelerin kendi çabaları ile yaptıkları kalite faaliyetlerinin yanı sıra 2015 yılında yayınlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ile kapsayıcı ve merkezi olarak kalite çalışmalarına başlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın önderliğinde ve tam desteğiyle başlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi NEVÜ’nün kalite çalışmaları YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) Dış Değerlendirme süreci ile yeni bir boyut kazanmıştır ve 2018 yılı Kasım ayında dış değerlendirmeye tabi tutulacağı YÖKAK tarafından bildirilmiştir. Bu kapsamda ilgili tarihlerde dış değerlendirme heyeti, NEVÜ’nün çeşitli birimlerini ziyaret ederek gözlem ve incelemelerde bulunacaklardır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Üst Yönetimi, YÖKAK dış değerlendirme sürecini kurumun gelişimi için bir fırsat olarak görmekte ve kalite çalışmalarını sadece dış değerlendirme amaçlı değil, Kalite Sistem Belgelendirmesi ile sonuçlanacak bir kurumsal gelişme süreci olarak görmektedir. Bu hedef doğrultusunda kalite komisyonu, kalite kültürünün ve farkındalığının arttırılmasına yönelik konferans ve seminerleri sürdürerek, birimlerle arama toplantıları yaparak tüm çalışanların kalite sürecine dahil edilmesini sağlayacaktır. Bu süreçte tüm paydaşlarımızın kalite çalışmalarına katılımı ve desteği ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bölgesinde fark yaratan bir üniversite olmaya devam edecektir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin kalite yolculuğuna ilişkin ayrıntılı bilgiye kalite.nevsehir.edu.tr adresinden ulaşılabilir.