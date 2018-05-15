Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ekici’den Osmanlı Arması

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ekici ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri nedeniyle duyduğu mutluluğu ifade eden Seçen, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, mesai mefhumu gözetmeksizin halka hizmet etme kararlılığı içerisinde olacaklarını belirtti.

Ziyaretin anısına daha sonra Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, üzerinde Osmanlı Arması hediye etti.