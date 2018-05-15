Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ekici ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri nedeniyle duyduğu mutluluğu ifade eden Seçen, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, mesai mefhumu gözetmeksizin halka hizmet etme kararlılığı içerisinde olacaklarını belirtti.
Ziyaretin anısına daha sonra Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, üzerinde Osmanlı Arması hediye etti.
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ekici’den Osmanlı Arması
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette, Belediye Başkanı Atilla Seçen’ e, görevinde başarılar temennisini ilettiler.
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ekici ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri nedeniyle duyduğu mutluluğu ifade eden Seçen, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, mesai mefhumu gözetmeksizin halka hizmet etme kararlılığı içerisinde olacaklarını belirtti.
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