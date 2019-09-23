Nevşehir Etkinliklerle Dolu Bir Hafta Sonu Geçirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Nevşehir’i fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle marka bir şehir haline getirme hedefi doğrultusunda son dönemde birçok önemli etkinliği başarıyla gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bu hafta sonu da her yaş grubundan vatandaşların katılabileceği programlar ile Nevşehirlileri buluşturdu.

Hafta sonu ilk olarak 1. Geleneksel Sünnet Şöleni’ni gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, burada aileleri mahalle muhtarlıklarına ve Nevşehir Belediyesine başvuruda bulunan ve Nevşehir’deki özel hastanelerde sünnetleri yapılan çocuklar için muhteşem bir düğün organizasyonu yaptı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen şölen öncesinde sünnet olan çocuklar ve aileleri BigBus otobüsler ile şehir turu yaparken çocuklara burada Belediye Başkanı Rasim Arı çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Nevşehirli vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri sünnet şölenin de ünlü sanatçılar Metin Şentürk ve Ankaralı İbocan sahne aldı. Her iki sanatçı da seslendirdikleri birbirinden güzel eserler ile vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Kahveci Dağı’nda düzenlenen Uçurtma Şenliği ise 22 Eylül 2019 Pazar günü Kahveci Dağı’nda bulunan Kent Ormanı’nda gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliğe Nevşehirli vatandaşlar çocukları ile birlikte katıldı.

Etkinliğin düzenlendiği alanda vatandaşların büyük sevgi gösterileri ile karşılanan Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklarla birlikte 10 D sinema gösterimine katılarak uçurtma uçurdu.

Çocuklara ve vatandaşlara ücretsiz pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramlarının yapıldığı şenlik alanında Başkan Arı ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Arı ayrıca etkinlik anısına Kent Ormanı içerisine çocuklarla birlikte hatıra fidanları dikti.



