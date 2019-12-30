Nevşehir Emniyeti Yılbaşı Öncesi Denetimlerini Artırdı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ; yaklaşan yeni yıl ile beraber alkol tüketiminin artabileceği ve buna bağlı olarak özellikle turizm potansiyeli yüksek olan illerimiz başta olmak üzere tüm illerimizde sahte/kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesinde artış yaşanabileceği değerlendirildiğinden sahte/kaçak alkollü içkiyle mücadele kapsamında 27.12.2019 günü 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında ilimizde 10 iş yeri denetlenmiş;

Ürgüp ilçesinde bulunan; iki iş yeri ve sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramada;

Bir İşyerinde; 3 şişe üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alkollü içki,

Şahısların ikametinde yapılan aramada ise ;

- 76 adet alkollü içki olduğu değerlendirilen farklı cclerde dolu şişe

- Yaklaşık 134 litre farklı cam ve pet şişelerde alkollü içki,

- Yaklaşık 17 litre etil alkol,

- 10 şişe anosan yağı,

- 284 paket alkollü içki yapımında kullanılan defne yaprağı,

- 150 adet boş alkollü içki şişesi

- 6 adet 5 litrelik boş Etil alkol bidonu,

- 28 adet alkollü içki şişe kapağı,

Bir İşyerinde; yapılan aramada;

- 8 şişe bandrolsüz şampanya

- 7 şişe usulsüz bandrol kullanılmış şarap,

- 3 litre etil alkol,

- 3 litre el yapımı olduğu değerlendirilen alkollü içki,

- 16,4 kg açık tütün,

- 1800 adet doldurulmuş makaron olmak üzere toplamda;

- Yaklaşık 137 litre el yapımı alkollü içki,

- 92 adet dolu alkollü içki şişesi,

- 20 litre etil alkol

- 10 şişe anason yağı,

- 284 paket alkollü içki yapımında kullanılan defne yaprağı,

- 150 adet boş alkollü içki şişesi

- 6 adet 5 litrelik boş Etil alkol bidonu,

- 28 adet alkollü içki şişe kapağı,

- 16,4 kg açık tütün,

- 1800 adet doldurulmuş makaron ele geçirilmiş olup;

Şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa Muhalefet etmek suçlarından Adli İşlem yapılmıştır.

Güvenli Şehir … Nevşehir…