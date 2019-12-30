Nevşehir Emniyeti Yılbaşı Öncesi Denetimlerini Artırdı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ; yaklaşan yeni yıl ile beraber alkol tüketiminin artabileceği ve buna bağlı olarak özellikle turizm potansiyeli yüksek olan illerimiz başta olmak üzere tüm illerimizde sahte/kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesinde artış yaşanabileceği değerlendirildiğinden sahte/kaçak alkollü içkiyle mücadele kapsamında 27.12.2019 günü 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında ilimizde 10 iş yeri denetlenmiş;
Ürgüp ilçesinde bulunan; iki iş yeri ve sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramada;
Bir İşyerinde; 3 şişe üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alkollü içki,
Şahısların ikametinde yapılan aramada ise ;
- 76 adet alkollü içki olduğu değerlendirilen farklı cclerde dolu şişe
- Yaklaşık 134 litre farklı cam ve pet şişelerde alkollü içki,
- Yaklaşık 17 litre etil alkol,
- 10 şişe anosan yağı,
- 284 paket alkollü içki yapımında kullanılan defne yaprağı,
- 150 adet boş alkollü içki şişesi
- 6 adet 5 litrelik boş Etil alkol bidonu,
- 28 adet alkollü içki şişe kapağı,
Bir İşyerinde; yapılan aramada;
- 8 şişe bandrolsüz şampanya
- 7 şişe usulsüz bandrol kullanılmış şarap,
- 3 litre el yapımı olduğu değerlendirilen alkollü içki,
- 16,4 kg açık tütün,
- 1800 adet doldurulmuş makaron olmak üzere toplamda;
- Yaklaşık 137 litre el yapımı alkollü içki,
- 92 adet dolu alkollü içki şişesi,
- 20 litre etil alkol
- 10 şişe anason yağı,
- 284 paket alkollü içki yapımında kullanılan defne yaprağı,
- 150 adet boş alkollü içki şişesi
- 6 adet 5 litrelik boş Etil alkol bidonu,
- 28 adet alkollü içki şişe kapağı,
- 16,4 kg açık tütün,
- 1800 adet doldurulmuş makaron ele geçirilmiş olup;
Şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa Muhalefet etmek suçlarından Adli İşlem yapılmıştır.
Güvenli Şehir … Nevşehir…
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