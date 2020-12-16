Nevşehir'e yeni ilçe geliyor

NEVŞEHİR(MHA) Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinin ardından Avanos ilçesine bağlı Çalış ve Kalaba kasabalarının birleştirilmesiyle yeni bir ilçenin kurulması için girişimlerin sürdüğü gözleniyor.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'yi meclisteki makamında ziyaret eden İki kasabanın belediye başkanları konuya ilişkin istişarelerde bulundular.

Söz konusu ziyarete ilişkin AK Parti Nevşehir Milletvekili Menekşe, "Gazi Meclisimizde ziyaretimize gelen Çalış Belde Belediye Başkanımız Kazım Yılmaz, Kalaba Belde Belediye Başkanımız Erdal Yorgancı ve önceki dönem Çalış Belde Belediye Başkanımız Alpaslan Özer’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalış ve Kalaba’nın ilçe statüsü alması konusunda istişare gerçekleştirdik" paylaşımında bulundu.