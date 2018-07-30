Nevşehir Doğa Koleji Yönetiminden Rektör Bağlı’ya Ziyaret

Nevşehir Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak olan Nevşehir Doğa Koleji’ni Nevşehir’e kazandırmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Bağlı, “Kadim bir Anadolu şehri olan Nevşehir’e kazandırmış olduğunuz bu güzel yatırımlarınızdan dolayı öncelikle sizlere teşekkür ederken, hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bağlı, “Çocuklarımızın aile bireyleriyle başlayan ve okul sıralarıyla devam eden eğitimlerinde başarılı birey birer olabilmeli için eğitim sisteminin kalitesiyle birlikte, eğitimcilerimize büyük görevler düşmekte. Onları ülkemizin her alanda gelişmesi ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak başarılı birer birey olarak yetiştirmemiz gerekli. Bu bağlamda deneyimli kadrosu ile birlikte eğitiminde kalitenin artmasına büyük katkı sağlayacağına inandığım Nevşehir Doğa Koleji’nin tekrar şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını, burada eğitim-öğretim görecek öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Doğa konseptli eğitim modeli ile anaokulundan lise eğitimine kadar öğrencilere, hayatlarında gerekli olacak donanımı sağlayan bir eğitim sunmayı hedeflediklerini belirten Nevşehir Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer ise “Doğa Koleji olarak çocuklarımızı sadece eğitimde değil, her alanda başarılı birer bireyler olmalarının yanı sıra toplumun değerleriyle de donatılmış birer birey olarak yetiştirme amacındayız” ifadelerini kullandı.

Uluer ve yönetimiyle bir süre görüşen Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına Uluer’e plaket takdim etti.