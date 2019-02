Nevşehir Doğa Koleji t – MBA ile Öğrencilerini Geleceğe Hazırlıyor

Öğrencilerimiz yarıyıl tatillerini Crowne Plaza, Kapadokya Hastanesi, Nevsehir Adalet Sarayı, Versa Hastanesi ve Alacalar Petrol Un Gıda Sanayi A.Ş.’de staj görerek geçirirken, gelecekteki meslekleri ile ilgili bilinçli karar verme imkanı bulup profesyonel bir gözlem de yapmış oldular.

t-MBA Nedir?

t-MBA DERSLERİ

Doğa Kolejinde 9’uncu sınıftan 11’inci sınıfa süren t-MBA derslerinin içeriği, lise düzeyindedir; ancak programın yapısı, dünyadaki üst düzey MBA programlarını temel alır. Bu derslerle öğrencinin hayata işletme perspektifinden bakması amaçlanır. İleride hangi meslekte uzmanlaşırsa uzmanlaşsın, bu disiplin sayesinde hem yönetim hem de ekonomik dünyayı yorumlama açısından bir vizyon sahibi olur.

Öğrenci dokuz ve onuncu sınıflarda her dönem ikişer, on birinci sınıfta ise her dönem birer ders alır. Bu dersler Girişimcilik ve İnovasyon, Teknoloji ve Operasyon Yönetimi, Veri Madenciliği, Pazarlama, Para ve Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Hukuka Giriş, Ekonomiye Giriş ve Uluslararası İşletmeciliktir. Literatür, İstanbul Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından hazırlanır ve güncellenir.