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Nevşehir Doğa Koleji Öğrencileri 'Hayvan Dostları' İçin Seferber Oldu
Doğa Koleji öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü coşkuyla kutladılar.
Nevşehir 08.10.2019, 14:18 08.10.2019, 14:23
Nevşehir Doğa Koleji öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği için Avanos Hayvan barınağını ziyaret etti.
Destekleri İçin tüm Velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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