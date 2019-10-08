Nevşehir Doğa Koleji Öğrencileri 'Hayvan Dostları' İçin Seferber Oldu

Nevşehir Doğa Koleji öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği için Avanos Hayvan barınağını ziyaret etti.

Barınak için okul içinde kampanya başlatarak hayvan barınağı için mama toplandı, aynı zamanda öğrenciler kermes düzenleyerek gelirleri ile hayvanlar için mama satın aldılar.

Destekleri İçin tüm Velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.