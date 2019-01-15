Nevşehir Doğa Koleji Minikleri “Yumurtam Çatlamasın” sertifikalarını Aldılar

Nevşehir Doğa Koleji psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, öğrencilerin kişilik gelişimine katkıda bulunmak için çok farklı çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmalardan biri olan "Yumurtam Çatlamasın" etkinliği de başarıyla sonlandırıldı.