Nevşehir Doğa Koleji Minikleri “Yumurtam Çatlamasın” sertifikalarını Aldılar

Nevşehir Doğa Koleji psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, öğrencilerin kişilik gelişimine katkıda bulunmak için çok farklı çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmalardan biri olan "Yumurtam Çatlamasın" etkinliği de başarıyla sonlandırıldı.
Nevşehir Doğa Koleji psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, öğrencilerimizin kişilik gelişimine katkıda bulunmak ve onlara sorumluluk almanın önemini aşılamak amacıyla “Yumurtam Çatlamasın” projesini gerçekleştirdi. 1 hafta boyunca süsledikleri yumurtaları kırmayan öğrencilerimize sertifikalarını törenle takdim edildi.