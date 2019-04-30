Nevşehir Doğa Koleji ‘’Doğa’da Bir Gün’’ Programı Sona Erdi

Minik misafirler önce Nevşehir Doğa Koleji Hacı Abdullah Uluer Konferans salonunda Sihirbaz Sidora’nın etkileyici gösterisini izlediler. Sihirbaz Sidora’nın sergilediği gösteri ile ziyaretlerine eğlenceli bir başlangıç yapan minikler daha sonra Nevşehir Doğa Koleji Sanat Sokağında bulunan atölyelerde eğitimin nasıl eğlenceye dönüştüğünü uygulamalı olarak görme fırsatı buldular.

Güzel Sanatlar, Drama, Müzik, İngilizce, Satranç, Akıl Oyunları, 3D, Seramik, Ekoloji, Bilim ve Teknoloji atölyelerinde Doğa Koleji Müfredatına uygun eğitim modelini inceleme şansı bulan minik misafirlerimiz programın devamında kampüs yemekhanesine geçerek öğle yemeklerini yediler.

Yemeğin ardından Doğa Koleji yemekhane katında oluşturulan eğlence alanına geçen misafir öğrencilerimiz burada kum boyama, boyama ve oyun parkında eğlenceli anlar geçirdiler.

Programın son etabında Nevşehir Doğa Koleji kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve kapalı spor salonunu gezen misafirlerimiz kendileri için hazırlanan hediyeler ile mutlu bir şekilde okulumuza veda ettiler.

Yoğunluk sebebi ile iki güne bölünen ‘’Doğa’da Bir Gün’’ programı kapsamında iki gün boyunca bizleri ziyaret eden öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz.