Nevşehir Doğa Koleji 23 Nisan Kutlama Mesajı Yayınladı

Nevşehir Doğa Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlama mesajı yayınladı.

23 Nisan 1920 tarihi milletimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin istiklâl mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık Dünya uluslarına örnek olmuştur. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarına ışık tutacak, barış içinde bir Dünya’nın kurulmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdan beklentimiz kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamaları ülkemizin aydınlık yarınları için yılmadan çalışmalarıdır. 23 Nisan Dünya’da çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, bütün çocuklara barış ve mutluluk getirmesini dileriz.

Nevşehir Doğa Koleji