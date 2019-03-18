Nevşehir Doğa Koleji ‘’104. Yılında Çanakkale’’yi Andı

Nevşehir Doğa Koleji edebiyat zümresinin rehberliğinde düzenlenen program, Doğa Koleji konferans salonunda gerçekleşti.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı seremonisinin ardından meclis başkanının konuşması ve Nevşehir Doğa Koleji Kampüs Müdürü Sabahattin Yılmaz’ın sunumu ile devam etti.

Konuşmaların ardından Nevşehir Doğa Koleji lise kademesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo sahnelendi. Sahnelen mizansenler ile Çanakkale Savaşı esnasında yaşanan olaylar aslına uygun bir şekilde canlandırıldı.

Program sonunda katılımcılar duygu dolu anlar yaşarlarken Nevşehir Doğa Koleji Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı güzel okuma yarışması birincilerine madalyaları takdim edildi.