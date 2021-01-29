Nevşehir Devlet Hastanesin de “Bypass” Ameliyatlarına Devam Ediliyor

Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğine, göğüs, kol ve sırtında ağrı şikayeti ile gelen Musa Üner(84)’e önce Kardiyoloji Kliniği tarafından anjiyografi yapıldı. 3 ana koroner damarda %70 ve üstünde darlıklar olduğu görüldü. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi uzmanlarının ortak değerlendirmesi sonucu açık kalp cerrahisi (Koronor Bypass) yapılmasına karar verildi. Kalp Damar Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Fırat Durna, Op. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan ve ameliyat ekibi tarafından acilen ameliyata alındı.

Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Fırat Durna şunları kaydetti: “ Hastaya 4 saat süren operasyonla, darlığı bulunan 3 damarı bypass cerrahisi uygulanarak damarların normal işlevini görmesi sağlandı ve sağlıklı bir şekilde operasyona son verildi. Operasyon sonrası hasta gerekli takip ve tedavilerinin en uygun şekilde yapıldığı 3. Basamak Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Servisinde 2 gün, Kalp ve Damar Cerrahi Servisinde 5 gün gözetim altında tutulduktan sonra şifa ile taburcu edildi.” dedi.

Taburcu olan Musa Üner: “Bize bu imkanları sunan Devletimizden, Sağlık çalışanlarından, doktorlarımızdan Allah razı olsun. Eskiden bu ameliyatlar için büyük şehirlere gidilirdi bir çok sıkıntılar çekilirdi. Şimdi Nevşehir de oluyoruz çok şükür şimdi bu ameliyatla sıkıntılarımdan kurtuldum çok memnunum.” dedi