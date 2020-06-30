Nevşehir'de maske kullanımında artış var

NEVŞEHİR(MHA) Özellikle maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi ve maske takmayanlara 900 TL para cezası kesileceğinin açıklanmasıyla birlikte Nevşehir il merkezinde maske kullanımının da arttığı göze çarpıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda insanın Sakal olarak tabir edilen şekilde maske kullandığı da gözlenen Nevşehir il merkezinde cezadan imtina eden insanların maske kullanımına özen gösterdiği dikkatlerden kaçmıyor.