Son Dakika

Nevşehir'de maske kullanımında artış var

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde halen vaka sayılarının binin altına çekilemediği gözlenirken, maske kullanımında Nevşehir il merkezinde nispeten bir artış olduğu da gözleniyor.

Nevşehir 30.06.2020, 10:24
Nevşehir'de maske kullanımında artış var
banner230

NEVŞEHİR(MHA) Özellikle maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi ve maske takmayanlara 900 TL para cezası kesileceğinin açıklanmasıyla birlikte Nevşehir il merkezinde maske kullanımının da arttığı göze çarpıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda insanın Sakal olarak tabir edilen şekilde maske kullandığı da gözlenen Nevşehir il merkezinde cezadan imtina eden insanların maske kullanımına özen gösterdiği dikkatlerden kaçmıyor.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@