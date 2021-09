NEVŞEHİR(MHA) Yurdun değişik yörelerinden Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinde eğitim öğretim görmek için Nevşehir'e gelen öğrencilerin Velilerinden hemen hemen her gün telefon aldıklarını ve bu konuda öğrenci velilerinin ciddi manada sıkıntılı olduğunu kaydeden CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, "İlimizde biliyorsunuz biri devlet diğeri de vakıf üniversitesi olmak üzere iki Üniversitemiz bulunuyor. Bu üniversitelere eğitim öğretim görmek için gelen öğrencilerin ve velilerinin bugünlerde en çok şikayet ettikleri hususların başında yurt meselesi. Ne yazık ki Nevşehir'de KYK yurtları yetersiz. Her gün telefonlar alıyorum ve özellikle öğrenci velileri çocuklarını konaklatacak yurt bulamamaktan yana dertliler. Özel yurtlar var ancak bunlarda cemaatler ve tarikatların elinde. Ben öğrencilerin apartlardan yararlanmaları ya da evlerde konaklamalarını öneriyorum. Fakat bir araştırma yaptım 1+1 apart dairenin kirası bin 700 TL deniyor. Ev kiraları da hemen hemen aynı. Düşünebiliyor musunuz?. Bir veli çocuğunu okutmak istiyor, yurt çıkmamış. Çocuğunu tarikat ve cemaat yurtlarında da barındırmak istemiyor. Ev ya da apart tutacak. Sadece kirası bin 500 TL. Bu çocuğun yemesi, içmesi ve diğer giderleriyle bir öğrencinin aylık masrafı 3 bin TL den aşağı değil. Bu veli memur yada asgari ücretliyse nasıl çocuğunu okutacak?. Artık bir ailenin çocuğunu üniversitede okutabilmesi için aylık gelirinin 10 bin TL olması lazım. Çocuğunu Üniversitede okutabilmek lüks oldu" açıklamalarında bulundu.