Nevşehir'de Doluya Yakalanan Sürücülerin İmdadına RS Servis Koştu!

Türkiye'nin hasar onarım servisleri konusunda lider şirketi olan RS Servis, dolu afetine yakalanan sürücülerin yine yanında oldu. 2017 yılında İstanbul'da yaşanan dolu yağışında 10 bine yakın aracın dolu hasar onarımını gerçekleştiren RS Servis, Nevşehir'de yaşanan dolu yağışında 1 haftada kabul edilen 20 aracın 16'sını teslim etti. Nevşehir'deki servis noktasında ortalama 2 günde dolu onarımını gerçekleştiren ve sürücülere teslim eden RS Servis, 500'ü turistik amaçla gelen 1500 aracın dolu yağışına maruz kaldığını belirtiyor.

Bu yıl 10'uncu yaşını kutlayan ve ülkemizde hasar onarım servisleri konusunda lider şirket konumundaki RS Servis, geçtiğimiz haftalarda Nevşehir bölgesinde etkili olan dolu afeti sebebiyle hasar gören araçların yardımına koştu. Dolu yağışının hemen ardından kabul edilen 20 araçtan 16'sı 1 hafta gibi kısa bir sürede teslim edildi. Ortalama 2 gün içerisinde hasar onarımını gerçekleştiren ve Nevşehir'deki noktasında aynı anda 5 araca onarım hizmeti verebilen RS Servis, sökme, takma, onarım, son kontrol ve yıkama sonrasında sürücülere araçlarını teslim ediyor. Turistik bir bölge olan Nevşehir'de 500 adet misafir araç olmak üzere 1500 aracın dolu hasarına maruz kaldığı belirtiliyor. Boyasız ve çekiçsiz olarak özel yöntemlerle gerçekleştirilen onarım için sürücüler 0850 777 40 77 numaralı Dolu Hasarı Randevu Hattı'ndan veya www.rsservis.com.tr adresinden kolaylıkla randevu alabiliyor.

“Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel Amerikan menşeli el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın geleneksel yöntemlerle(kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş olur, bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğü söz konusu olmaz. Özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik yöntemdir.