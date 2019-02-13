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Nevşehir'de Bugün Vefat Edenler

Nevşehir'de bugün Nevşehir Belediye Başkanlığının ilan etmiş olduğu Nevşehir'de Bugün Vefat Edenler listesi

Nevşehir'de Bugün Vefat Edenler
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13-02-2019

Hüseyin Önemli, M. Akif Ersoy Mahallesi Öğle Namazı M. Akif Ersoy Camii Levkere Köyü Mezarlığı

Menşure İlalan, Güzelyurt Mahallesi Öğle Namazı Alibey Camii Kaldırım Mezarlığı

12-02-2019

Hamiyet Karaduman, Güzelyurt Mahallesi İkindi Namazı Aşağıbekdik Camii Kaldırım Mezarlığı

Nezahat Bakımlı, M. Akif Ersoy Mahallesi İkindi Namazı Aşağıbekdik Camii Kaldırım Mezarlığı

10-02-2019

Hamide İçaçan İbrahimpaşa Mah Öğle Namazı Aibey Cami (Taşlıbel Mezarlığı)

07-02-2019

Adnan Değerlier, Emek Mahallesi Öğle Namazı Alibey Camii Kaldırım Mezarlığı

06-02-2019

Mahmut Tanır, Güzelyurt Mahallesi Öğle Namazı Fişekçi Camii Kaldırım Mezarlığı

04-02-2019

Müesser Öğüt, Esentepe Mahallesi İkindi Namazı Alibey Cami Kaldırım Mezarlığı

03-02-2019

Düriye İçli Mehmet Akif Ersoy Mah.Öğle Namazı Aşağıbekdik Cami (Kaldırım Mezarlığı)

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