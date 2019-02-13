Nevşehir'de Bugün Vefat Edenler

13-02-2019
Hüseyin Önemli, M. Akif Ersoy Mahallesi Öğle Namazı M. Akif Ersoy Camii Levkere Köyü Mezarlığı
Menşure İlalan, Güzelyurt Mahallesi Öğle Namazı Alibey Camii Kaldırım Mezarlığı
12-02-2019
Hamiyet Karaduman, Güzelyurt Mahallesi İkindi Namazı Aşağıbekdik Camii Kaldırım Mezarlığı
Nezahat Bakımlı, M. Akif Ersoy Mahallesi İkindi Namazı Aşağıbekdik Camii Kaldırım Mezarlığı
10-02-2019
Hamide İçaçan İbrahimpaşa Mah Öğle Namazı Aibey Cami (Taşlıbel Mezarlığı)
07-02-2019
Adnan Değerlier, Emek Mahallesi Öğle Namazı Alibey Camii Kaldırım Mezarlığı
06-02-2019
Mahmut Tanır, Güzelyurt Mahallesi Öğle Namazı Fişekçi Camii Kaldırım Mezarlığı
04-02-2019
Müesser Öğüt, Esentepe Mahallesi İkindi Namazı Alibey Cami Kaldırım Mezarlığı
03-02-2019
Düriye İçli Mehmet Akif Ersoy Mah.Öğle Namazı Aşağıbekdik Cami (Kaldırım Mezarlığı)