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Nevşehir'de 1-7 Ekim Emzirme Haftası Etkinliği
Bakanlığımızca temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmektedir.
Nevşehir 07.10.2019, 15:06
Program neticesinde bebeklerimiz hayata daha sağlıklı başlayabilmekte ve ülkemizde gerçekleşen doğumların büyük çoğunluğu Bebek Dostu hastanelerde gerçekleşmektedir. Gelinen bu noktayı daha da geliştirmek ve emzirme konusunda farkındalık yaratabilmek için ülkemizde her yıl 1-7 Ekim tarihleri "Emzirme Haftası" olarak kutlanmaktadır.
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