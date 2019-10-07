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Nevşehir'de 1-7 Ekim Emzirme Haftası Etkinliği

Bakanlığımızca temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmektedir.

Nevşehir 07.10.2019, 15:06
Nevşehir'de 1-7 Ekim Emzirme Haftası Etkinliği
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Program neticesinde bebeklerimiz hayata daha sağlıklı başlayabilmekte ve ülkemizde gerçekleşen doğumların büyük çoğunluğu Bebek Dostu hastanelerde gerçekleşmektedir. Gelinen bu noktayı daha da geliştirmek ve emzirme konusunda farkındalık yaratabilmek için ülkemizde her yıl 1-7 Ekim tarihleri "Emzirme Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Söz konusu hafta ile ilgili olarak 04.10.2019 tarihinde Nevşehir Devlet Hastanesi Doğum Servisinde anneler ziyaret edilmiş, yeni doğan bebekler için hediyeler verilmiştir.


 

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