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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’den Rektör Aktekin’e ziyaret

NEVŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALTUĞ KÜRŞAT ŞAHİN, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ SEMİH AKTEKİN’İ ZİYARET ETTİ.

Nevşehir 30.06.2020, 12:17
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’den Rektör Aktekin’e ziyaret
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Semih Aktekin’i ziyaret etti.

24 Haziran 2020 tarihinde 2020/304 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret eden Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Aktekin ise, Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’e teşekkür ederek kendileriyle bir süre görüştü.

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