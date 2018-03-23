Nevşehir Beşir Derneği Tarafından Mevlid-i Şerif

Kılınan Cuma Namazının ardından Beşir Derneği tarafından Mübarek üç aylar münasebetiyle Kurşunlu Camii önünde vatandaşlara kandil simiti ve tatlı ikramında bulunuldu.

Tatlı ve kandil simiti dağıtım törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Ak Parti İl Başkanı Rauf Yanar Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Semerkand Nevşehir Vakıf Başkanı Ahmet Feralan, Nevşehir Beşir Derneği Temsilcisi Taner Düzgün ve vatandaşlar katıldı.

Vali İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile Ak Parti İl Başkanı Rauf Yanar vatandaşlara tatlı ve kandil simiti ikram ederek Mübarek üç aylarını tebrik etti ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Semerkand Nevşehir Vakıf Başkanı Ahmet Feralan ve Nevşehir Beşir Derneği Temsilcisi Taner Düzgün Vali Aktaş’a programa iştiraklerinden dolayı teşekkür ettiler.