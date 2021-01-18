Nevşehir Belediyespor’dan Antalya Kampında Yeni Transferler Takıma Uyum Sağladı

Misli.com 3.lig 1.gurup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor Teknik direktör Özgür Zengin’in nezaretinde Antalya kampında 2. Yarı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Özgür Zengin’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Nevşehir Belediyespor yönetimi. Menemen Beldespor’dan golcü oyuncu Vedat Erçin, Sivas Belediyespordan ön libero Cumhur Yılmaztürk, Yomra spordan sağ kanat oyuncusu Fatih Kıran, Menemen spordan sol bek oyuncusu Süleyman Selak ve İskenderun Futbol Kulübünden on numara Mevkine Buğra Temel’i renklerine bağladı. Antalya kampında kırmızı beyazlı kadroya dahil edilen 5 futbolcunun takım ile birlikte uyum içerisinde çalışmaları Teknik Kadro ve yönetimin yüzünü güldürdü.

Teknik Direktörümüz Özgür Zengin yönetiminde 2. Yarı Antalya kampı yarın sabah saatlerinde yapılacak olan takım halinde toparlanma antrenmanın ardından Antalya kampı son bulacak. 10 ocak tarihinde başlayan Antalya kampının bitmesinin ardından iki gün izin kullanacak. Kırımız beyazlı ekip 22 Ocak 2021 Cuma günü Nevşehir’de toplanacak, Nevşehir Belediyespor 28. 01,2021 Perşembe günü karşılaşacağı Fatsasppor Deplasmanına hazırlanacak