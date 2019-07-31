Nevşehir Belediyespor Yeni Sezon Öncesi Kızılcahamam’da Kampa Girdi

2019-2020 sezonunda 3. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Nevşehir Belediyespor, Nevşehir’de kendi tesislerinde gerçekleştirdiği ilk etap çalışmalarının ardından Ankara’ya giderek Kızılcahamam Eliz Otel’de kampa girdi. 10 gün süre ile Teknik Direktör Ergün Aytekin nezaretinde günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanacak olan kırmızı beyazlı ekibin kamp kadrosunda 23 futbolcu bulunuyor.

Takımın Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği ilk antrenmanı ziyaret eden Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, teknik heyet ve futbolculara iyi bir kamp dönemi diledi. Tüm Nevşehir’in bu takımdan başarı beklediğini belirterek futbolculardan kendilerini yeni sezona en iyi şekilde hazırlamalarını isteyen Özaltın, “Takımımızın yeni sezona en iyi şekilde hazırlanabilmesi için Kızılcahamam iyi bir tercih oldu. Bu konuda verdiği destekten dolayı Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki futbolcularımız bu güzel çalışma ortamında başarılı bir kamp dönemi geçirecekler. Burada yapacağımız hazırlık müsabakalarından da eksikliklerimizi bir kez daha görme fırsatı yakalayacağız.” Dedi.

Transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydeden Özaltın, takıma önümüzdeki günlerde teknik heyetin belirlediği bölgelere 3 yeni transfer daha yaparak transferi kapatacaklarını açıkladı.