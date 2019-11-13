Son Dakika
Nevşehir Belediyespor Voleybol’da Kadrosunu 2 Yabancı Oyuncuyla Güçlendirdi
Nevşehir’i Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediyespor, Bulgaristan ve Ukrayna’dan iki yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı.
Nevşehir 13.11.2019, 16:34
5 haftası geride kalan Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde topladığı 6 puyan ile 8. sırada yer alan Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı Beyazlı ekip son olarak Ukraynalı smaçör Olga Uglengo ve Bulgar milli pasör Kristina Guncheva ‘yı kadrosuna kattı.
1994 doğumlu olan ve ülkesinin milli takımında da forma giyen Bulgar pasör Kristina Guncheva ise kariyerinde; Stiinta Bacau, Levzki Sofia, Volley Koniz, Ordu Telekom, TFSE, Slavia Sofia, Kazanlak Volley ve VC Maritza takımlarında oynadı.
21°
açık
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:37
|Yatsı
|18:56