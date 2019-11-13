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Nevşehir Belediyespor Voleybol’da Kadrosunu 2 Yabancı Oyuncuyla Güçlendirdi

Nevşehir’i Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediyespor, Bulgaristan ve Ukrayna’dan iki yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Nevşehir 13.11.2019, 16:34
Nevşehir Belediyespor Voleybol’da Kadrosunu 2 Yabancı Oyuncuyla Güçlendirdi
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5 haftası geride kalan Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde topladığı 6 puyan ile 8. sırada yer alan Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı Beyazlı ekip son olarak Ukraynalı smaçör Olga Uglengo ve Bulgar milli pasör Kristina Guncheva ‘yı kadrosuna kattı.

Nevşehir Belediyespor’un sözleşme imzaladığı Ukraynalı smaçör Olga Uglengo, geçtiğimiz sezon TED Ankara Kolejliler forması ile Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele etti. 1994 doğumlu ve 1,85 boyundaki oyuncu kariyerinde daha önce Mısır, Arnavutluk, Azerbaycan, Finlandiya ve Ukrayna gibi ülkelerde forma giydi.

1994 doğumlu olan ve ülkesinin milli takımında da forma giyen Bulgar pasör Kristina Guncheva ise kariyerinde; Stiinta Bacau, Levzki Sofia, Volley Koniz, Ordu Telekom, TFSE, Slavia Sofia, Kazanlak Volley ve VC Maritza takımlarında oynadı.

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