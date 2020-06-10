Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal’dan play-off ve play-out önerisi
TFF 3. LİG 3. GRUP’TA MÜCADELE EDEN NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR, KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE LİGLERE VERİLEN ARANIN ARDINDAN 10 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANARAK HAZIRLIKLARINA YENİDEN BAŞLAYACAK
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediye spor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 10 Haziran Çarşamba günü toplanarak hazırlıklarına yeniden başlayacak
Liglerin uzaması konusunda ise şunları söyleyen Öcal, "Temmuz ve Ağustos aylarında ülkemizde hava sıcaklıkları 34-40 derece civarında olup ve bu maçlar gündüz oynanacaktır. Hiçbir 3. Lig takımlarının statları maçı oynamaya müsait değildir. Maçların hava sıcaklığının tavan yaptığı zamanda oynanması sporcu sağlığı açısından zor bir durumdur. Ayrıca oynanacak müsabakaların Ağustos ayı sonunda bitiş durumu gözükmektedir. Eylül ayında yeni sezonun açılma durumu söz konusudur. Sezon bitişi ile başlama arasında 10 gün kadar bir zaman dilimi gözükmektedir. Transferler nasıl yapılacaktır ve kamp dönemi nasıl olacaktır” dedi.
Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Taner Öcal Temmuz ve Ağustos aylarında oynatılmak istenen 2019-2020 sezonunu kalan maçların tamamının oynatılması yerine play-off ve play-out sistemi uygulanması önerisinde bulundu.