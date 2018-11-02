Nevşehir Belediyespor Silivrispor Önüne Galibiyet İçin Çıkacak

Teknik Direktör Tiryaki: “Güzel Oyunumuzu Tabelaya Yansıtmak İstiyoruz’

4 Kasım 2018 Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Silivrispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Nevşehir Belediyespor’ da hedef 3 puan elde ederek galibiyet serisini başlatmak.

TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, Pazartesi gününden itibaren başlattığı Silivrispor karşılaşmasının hazırlıklarını, Nar Beldesindeki kendi tesislerinde sürdürüyor.

Galibiyet Serilerine Başlayacağız

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya yaptığı açıklamada, Silivrispor önüne mutlak üç puan parolası ile hazırlandıklarını belirtti. Kaya şöyle konuştu: “ Şanssızlığımızı Silivrispor’u yenerek kırmak istiyoruz. Çok iyi bir oyun sergileyen ekibimizin bu başarısını üç puan serileri ile de taçlandırmak istiyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızın da destekleri ile 4 Kasım 2018 Pazar günü saat 13.30’da Gazi Stadı’nda oynayacağımız Silivrispor karşılaşmasına davet ediyorum. Taraftarlarımızın destekleri ile hedeflediğimiz çıkışa başlayıp ,kaliteli oyunumuzu galibiyet serileri ile sürdürme kararlılığı içerisindeyiz.” dedi.

Galibiyet Hasretini Silivrispor İle Dindireceğiz

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki yaptığı açıklamada, Silivrispor karşılaşmasına çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Çok iyi bir takıma sahip olduklarını söyleyen Tiryaki, galibiyet hasretini de Silivrispor’u kendi saha ve seyirci üstünlüğü ile yenerek gidermek istediklerini ifade etti. Tiryaki şöyle konuştu: “ Silivrispor karşılaşması için çok güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok iyi bir ekibe sahibiz,ancak galibiyet hasretimiz var. Silivri galibiyeti ile bu hasreti dindirmeyi amaçlıyorum. Bugüne kadar oynadığımız müsabakalarda puan kayıpları yaşadık. Oynadığımız güzel futbolu artık tabelaya yansıtmak istiyoruz. Ligin ilk yarısında 30 puana ulaşma amacındayız. Bu puan, bize ikinci yarı için ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Bizi her zaman destekleyen taraftarlarımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Uzun lig maratonunda ipi göğüsleyen ekip biz olacağız. Gerçekten çok iyi bir futbol oynuyoruz ve bundan da keyif alıyoruz. Bu güzel futbolu tabelaya da yansıtarak galibiyet serilerine başlayacağız ve Silivrispor bunun başlangıcı olacaktır. Tüm taraftarlarımızı Silivrispor önünde bizleri desteklemeleri için Gazi Stadına davet ediyoruz.” dedi.

Silivrispor Önünde Kazanan Biz Olacağız

Nevşehir Belediyespor ’un deneyimli oyuncusu Melih Gökçek Tita’da, çok kaliteli bir futbol ortaya koyduklarını belirterek Silivri önünde kazanan ekip olacaklarına inandığını belirtti.