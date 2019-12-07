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Nevşehir Belediyespor, Kendi Sahasında Somaspor’u Konuk Edecek
Nevşehir Belediyespor, TFF 3 Lig’inin 16. haftasında 8 Aralık Pazar günü Somaspor’u sahasında konuk edecek.
Nevşehir 07.12.2019, 13:11
TFF 3. Lig 3. Grupta geride kalan 15 hafta da, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan toplayan ve averajla 6. sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, ligin ilk devresinde kendi evindeki son müsabakada Somaspor ile karşılaşacak.
08 Aralık 2019 Pazar günü Gazi Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Bilecik bölgesi klasman hakemlerinden Barkın Kara yönetecek. Kara’nın yardımcılıklarını ise Sakarya bölgesinden Murat Taşçıkar ve Furkan Kocayıldız yapacak.
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