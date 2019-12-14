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Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Samsun BŞB Anakent’i Ağırlayacak
Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımımız, Pazar günü kendi evinde Samsun BŞB Anakent ile karşılaşacak.
Nevşehir 14.12.2019, 11:02
Ligde geride kalan 9 haftayı 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle kapatan Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 16 puanla beşinci, Samsun BŞB Anakent ise 17 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
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