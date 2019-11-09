Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Mardin’e Konuk Oluyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu deplasmanda Mardin Büyükşehir Başak Spor ile karşılaşacak.

Nevşehir’i Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 5. haftasında 10 Kasım 2019 Pazar günü Mardin Büyükşehir Başak Spor’a konuk olacak. Artuklu Spor Salonun da oynanacak olan müsabaka Saat: 13.00’da başlayacak.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligde 6 puanla 7. sırada yer alırken rakibi Mardin Büyükşehir Başak Spor aynı puanla 6. sırada yer alıyor.