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Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Mardin’e Konuk Oluyor
Nevşehir 09.11.2019, 14:15
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu deplasmanda Mardin Büyükşehir Başak Spor ile karşılaşacak.
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligde 6 puanla 7. sırada yer alırken rakibi Mardin Büyükşehir Başak Spor aynı puanla 6. sırada yer alıyor.
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