Nevşehir Belediyespor İstanbul’dan 3 Puanla Dönüyor

İstanbul Çetin Emeç Stadı’nda oynanan Bayrampaşa-Nevşehir Belediyespor müsabakasına İstanbul’da yaşayan Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi. Müsabaka öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor’a sağladığı katkılardan dolayı İstanbul’da yaşayan Nevşehirli iş insanı Yaşar Eroğlu’na plaket verdi.

Nevşehir Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayı Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, İstanbul’da yaşayan Nevşehirli iş insanları ve çok sayıda kırmızı beyazlı taraftar takip etti.

Nevşehir Belediyespor, İstanbul deplasmanından aldığı 3 puan ile puanını 24’e yükselterek 6. sıraya çıktı.



Stat: Çetin Emeç

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Mustafa Yüksel xx, Orhan Timurtaş xx

Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Selim Şahin x, Oğuz Çetinkaya x, Hüseyin Güngör xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan x, Hakkı İsmet Şimşek x, Halil Uysal x (Muhammed Demirci dk. 65 x) Bünyamin Balat x, Mehmet Sefa Etöz x (Taner Yıldız dk. 79 ?), Mehmet Alaeddinoğlu x, Mert Somay x (Mertcan Aktaş dk. 60 x)

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xxx, İlker Günaslan xxx, Onur Ural xx, Muhammed Ali Kurt xx, Okan Duran xx, Oktay Gümüş xx, Alper Yener xx, Yasin Dülger xx (Emre Fırtına dk. 64 x), Savaş Yılmaz xx (Muhammed Emin Balcılar dk. 85 ?), Youssef Yeşilmen xxx (Recep Kalkan dk. 90 ?), Emre Gemici xx

Gol: Youssef Yeşilmen (dk. 4) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Oğuz Çetinkaya, Hüseyin Güngör, Halil Uysal (Bayrampaşa), Onur Ural, Onur Behiç Özalgan, Muhammed Emin Balcılar, Okan Duran, Yasin Dülger (Nevşehir Belediyespor)