Nevşehir Belediyespor Birlik ve Beraberlik Yemeği Bu Akşam Düzenleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor’da, yeni yönetim kurulu yeni sezon öncesinde düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde kamuoyunun karşısına çıkacak. Nevşehir’de iş, siyaset, spor dünyası ve bürokrasiden çok sayıda kişinin davet edildiği programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir protokolü de katılacak. Gecede kulübün yeni yönetim kurulu ve yeni transferleri kamuoyuna tanıtılacak.

Nevşehirli ünlü sanatçı Kürşat’ın da sahne alacağı program saat 20.00’da başlayacak.

Nevşehir Belediyespor Kulübü tarafından programa davet edilen isimler şu şekilde;

LİSTE

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 20:03