Nevşehir Belediyespor 2. Lig yolunda finale adını yazdırdı

Maçı İzmir’de izleyen ve müsabaka sonunda büyük sevinç yaşayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Bu yolun sonu 2. Lig olacak. Bazıları konuşur biz icraat yaparız.” dedi.

2. Lige Yükselme Play-Off müsabakaları yarı final karşılaşmasında kendi evinde Tire 1922 Spor'la 0-0 berabere kalan Nevşehir Belediyespor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda karşılaşmanın rövanş müsabakasını oynadı. Müsabakaya Onur Behiç Özalgan, Muhammed Serdar Yazıcı, Saffet Gurur Yazar, Hayrettin Cengiz, Can Morgül, Burak Özsoy, Tita, Doğancan Aynacı, Ömer Gür, Tunç Murat Behram ve Uğur Durmuş on biri ile çıktı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Ar’nın da izlediği ve Nevşehir’den giden taraftarların doksan dakika detsek verdiği müsabakada İzmir'de rakibini 1-0 mağlup ederek eden Nevşehir Belediyespor finale yükseldi. Maçta Kırmızı Beyazlı ekibin tek golünü 52. dakika da oyuna sonradan giren Saffet Gurur Yazar attı. Golda büyük sevinç yaşayan Belediye Başkanı Arı, maç sonunda da sahaya inerek futbolcuları ve teknik ekibi kutladı. Futbolculara tek tek sarılarak final sevincini yaşayan Başkan Arı, Meterisliler taraftar grubunun da isteğini kırmayarak üçlü çektirdi. Taraftarlar Başkan Arı’ya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Nevşehir Belediyespor 22 Mayıs Çarşamba günü Ergene Velimeşe Spor ile finalde karşılaşacak. Bu maçı kazanacak olan ekip 2. Lige yükselecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı maçtan sonra yaptığı açıklamada: “Tüm takımı tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir özveri ile mücadele ettiler. Bizler Nevşehir halkına söz verdik. Bu takım 2. Lige çıkacak. Bunun için önümüzde sadece 90 dakika kaldı. Ben finalde takımımızın galibiyeti elde ederek Nevşehir halkının 2. Lig hasretini sona erdireceklerine inanıyorum. Nevşehir ve Nevşehir halkı her şeyin en iyisine layık.” Dedi.