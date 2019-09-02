Nevşehir Belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor ligin ilk haftasında kendi sahasında Diyarbekirspor’u konuk etti. Müsabaka maçın ikinci yarısında atılan karşılıklı goller ile 1-1 berabere bitti.