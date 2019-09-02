Nevşehir Belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1

Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları ve protokol üyelerinin yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.
Müsabaka öncesinde Belediye Başkanı Rasim Arı’ya sevgi gösterilerinde bulunan kırmızı beyazlı taraftarlar uzun süre ‘Büyük Başkan Şampiyon Yap Bizi’ şeklinde slogan attı.
Stat: Gazi
Hakemler: Gökhan Özbulut xx, Sezgin Şahbaz xx, Mesut Hakalmaz xx
Nevşehir Belediyespor: Onur xx, İlker x, Youssef xx (Emre Fırtına dk. 88 ?), Ozan x (Tugay Yıldırım dk. 64 xx), Ergün x, Onur x, Muhammet x, Alper x, Savaş x (Muhammed Ali dk. 85 ?), Oktay xx, Okan xx
Yedekler: Murat, Tolgahan, Emre, Muhammed Emin
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Diyarbekirspor: Ahmet xx, Uğur Ayhan x (Vedat dk. 89 ?), Fikret xx, Tolunay x (Reşo Akın dk. 68 xx), Emrah xx, Emre Hasan xx, Şevket x Maksut x (Güney dk. 74 x), Emre x, Alihan x, Mehmet Fuat x
Yedekler: Mehmet Mert, İbrahim, Serhat, Furkan
Goller: Tugay (dk. 68) (Nevşehir Belediyespor), Reşo (dk. 79) (Diyarbekirspor)
Kırmızı kart: Alper (dk. 77) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Fikret Topaloğlu, Maksut, Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), Emre Fırtına (Nevşehir Belediyespor)