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Nevşehir Belediyespor- 0 Belediye Derincespor-1
Nevşehir Belediyespor, 3’üncü lig 1’inci grubun 21. haftasında Belediye Derincespor ile saat: 14.00 de Gazi Stadı'nda karşı karşıya geldi
Nevşehir 04.03.2021, 09:38
Nevşehir Belediyespor ’da, Diyarbekir Spor AŞ müsabakasında Kırmızı kart gören M. Burak Taşdemir ve aynı müsabakada Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Buğra Temel ve Cumhur Yılmaztürk ten yoksun çıktığı karşılamada 0-1 yenik ayrıldı
Müsabakanın ilk kırk beş dakikası golsüz tamamlanırken ikinci yarının 71. Dakikasında Muhammed Enes Yılmaz'ın attığı golle karşılık veremeyince karşılaşma bu skor ile sona erdi.