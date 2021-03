Nevşehir Belediyespor- 0 Belediye Derincespor-1

Nevşehir Belediyespor ’da, Diyarbekir Spor AŞ müsabakasında Kırmızı kart gören M. Burak Taşdemir ve aynı müsabakada Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Buğra Temel ve Cumhur Yılmaztürk ten yoksun çıktığı karşılamada 0-1 yenik ayrıldı

Karşılaşmayı Mardin Bölgesinden Yunus Dursun yönetirken temsilcimiz Nevşehir Belediyespor Eren, İsmail Hacıhafızoğlu, Erhan Karayer, Furkan Mızrak, Hasan Erbay, Efe Can Çölbekler, Furkan ışık, Mustafa Coşkun, Hamza Küçükköylü, Fatih Kıran ve Vedat Erçin İlk on biri ile yer alırken Rakip takım ise Yunus Emre genç, Muhammed Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Koray Baykara, Sinan Morgil, Rıdvan Aykan, Mehmet Tosun, Sercan Uslu, Sefa Durmuş, Melih İlhan ve Muhammed Enes Yılmaz ilk on biri ilk sahada yer aldı.

Müsabakanın ilk kırk beş dakikası golsüz tamamlanırken ikinci yarının 71. Dakikasında Muhammed Enes Yılmaz'ın attığı golle karşılık veremeyince karşılaşma bu skor ile sona erdi.