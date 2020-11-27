Nevşehir Belediyesi’nden Yapılandırma Müjdesi

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmesi ile birlikte Nevşehir Belediyesi, Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Eğlence Vergisi, Su Borçları, Harçlar, Ecrimisil Gelirleri, Kira Gelirleri ve Cezalı Hal Rüsümlarını yapılandırılıyor.

Mükelleflerin yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 31 Aralık 2020 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi’ne şahsen veya www.nevsehir.bel.tr adresinde bulunan e-belediye hizmetine üyelik işlemi yaptıktan sonra 7256 Yapılandırma Başvuru sekmesine tıklayarak başvurmaları gerekiyor.

Başvurular, gerçek kişilerde ilgilinin kendisi, tüzel kişiliklerde ise kanuni temsilci tarafından yapılacak.

Yapılandırmada anapara değişmeyecek. Varsa, anaparaya bağlı cezalar, gecikme faizi ve gecikme zammı silinecek. Gecikme faiz ve zammı yerine vade tarihinden itibaren Yİ-ÜFE oranı uygulanacak. Ödeme, mükellefin isteğine göre PEŞİN ya da 6, 9, 12, 18 taksit halinde uygulanabilir.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.