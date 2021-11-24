Nevşehir Belediyesi’nden Sokaktaki Minik Dostlarımız İçin Kış Seferberliği

Hayvan Kasabası’nda gerçekleştirilen tedavi, bakım, barınma ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra şehrin tüm mahallelerindeki parklara yerleştirdiği besleme odakları ile yılın 12 ayı sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayan Nevşehir Belediyesi, kış aylarında sokaktaki canlılar için yeni bir çalışma başlattı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde ahşaptan yapılan kedi evleri parklara ve mahallelerdeki uygun noktalara yerleştirilmeye başlandı.

İlk etapta 25 adet yapılan kedi evlerinin sayısının önümüzdeki günlerde arttırılacağı ve aynı uygulamanın sokak köpekleri için de yapılacağı bildirildi.