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Nevşehir Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Mama Desteği
Nevşehir Belediyesi şehir merkezinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının yanı sokak hayvanlarını da unutmuyor. Kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme odakları belediye ekipleri tarafından yemek ve kuru mama ile dolduruluyor.
Nevşehir 25.03.2021, 14:20
Nevşehir Belediyesi, yıl boyu aralıksız süren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini yağışlı ve soğuk havalarda daha geniş bir alanda sürdürüyor.
Nevşehir Belediyesi tarafından, şehrin çeşitli mahallelerinde ağır hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ekip oluşturuldu.
Ekipler, mobil araçlarla mahallelerdeki park ve bahçelerde bulunan beslenme odaklarına sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için düzenli olarak su, yem ve mama bırakıyor.
Ayrıca kentin tüm bölgelerine yerleştirilen bayat ekmek kutularından toplanan ekmeklerde yine sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.