Nevşehir Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Mama Desteği

Nevşehir Belediyesi, yıl boyu aralıksız süren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini yağışlı ve soğuk havalarda daha geniş bir alanda sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından, şehrin çeşitli mahallelerinde ağır hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ekip oluşturuldu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, mobil araçlarla mahallelerdeki park ve bahçelerde bulunan beslenme odaklarına sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için düzenli olarak su, yem ve mama bırakıyor.

Ayrıca kentin tüm bölgelerine yerleştirilen bayat ekmek kutularından toplanan ekmeklerde yine sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.