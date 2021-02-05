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Nevşehir Belediyesi’nden 'Sahte Hesap' Uyarısı
Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, adına açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili uyarıda bulundu.
Nevşehir 05.02.2021, 08:24
Konuyla ilgili Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemesi istendi.
Açıklamada, “Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Savran adına sahte sosyal medya hesaplarından atılan istek ve mesajlara lütfen itibar etmeyiniz’ denildi.
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