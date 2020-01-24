Nevşehir Belediyesi’nden Forum Avm Kavşağına Ay Yıldızlı Aydınlatma

Yaz aylarında gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile birlikte şehrin farklı noktalarında yürütülen kavşaklarda da yenileme ve düzenleme çalışmaları yapan Nevşehir Belediyesi şehrin adeta çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Daha önce Terminal Kavşağı, Meteris Meydanı ve Sarraflar Çarşısı girişinde yaptığı düzenlemelerle büyük beğeni toplayan Nevşehir Belediyesi son olarak Mustafa Parmaksız Caddesi’ndeki Forum AVM Kavşağı’nda yeni bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışma ile daha önce burada bulunan uçak maketini kaldıran belediye ekipleri kavşağa 8 metre yüksekliğinde Ay Yıldızlı led aydınlatma sistemi kurdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bir de süs havuzunun yapılacağı kavşak çeşitli süs bitkilerinin de dikimi ile farklı bir görünüm kazanacak.