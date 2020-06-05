Nevşehir belediyesinden berber ve kuaförlere siperlik yardımı

NEVŞEHİR(MHA) Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki ay kapatılan ve ardından gerekli hijyen, maske kuralları ile yeniden faaliyet göstermelerine izin verilen berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların kullanmaları için siperlik yardımında bulunuldu.

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Nevşehir belediyesi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özellikle vatandaşla daha yakın münasebet kurmak durumunda olan işyerlerinin bağlı bulunduğu odalara bu yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Nevşehir Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Odası Başkanı Cengiz Taşhan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı nezdinde, Başkan Yardımcısı Ersan Erkut'a söz konusu yardımdan dolayı teşekkür etti.