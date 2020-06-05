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Nevşehir belediyesinden berber ve kuaförlere siperlik yardımı
Nevşehir Belediye Başkanlığı Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odasına siperlik yardımında bulundu.
Nevşehir 05.06.2020, 17:28
NEVŞEHİR(MHA) Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki ay kapatılan ve ardından gerekli hijyen, maske kuralları ile yeniden faaliyet göstermelerine izin verilen berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların kullanmaları için siperlik yardımında bulunuldu.
Nevşehir Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Odası Başkanı Cengiz Taşhan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı nezdinde, Başkan Yardımcısı Ersan Erkut'a söz konusu yardımdan dolayı teşekkür etti.