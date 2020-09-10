Nevşehir Belediyesi "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" Alan İlk Belediye Oldu

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle ( Covid-19) mücadele sürecinde Güvenli Hizmet Belgesi almak için TSE’ye başvuran ilk belediye oldu.

Yapılan başvuru sonrasında geçtiğimiz günlerde TSE’den Nevşehir Belediyesi’ne gelen heyet, başkanlık binası ve hizmet binasında denetimlerde bulundu.

Denetimleri başarıyla geçen ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getiren Nevşehir Belediyesi “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.

TSE tarafından hazırlanan belge Nevşehir Belediyesi’ne teslim edilirken turizm bölgeleri arasında belgeyi almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

Yeni tip koronavirüsle mücadelede, hem belediye çalışanlarının hem de belediyeden hizmet almak için gelen vatandaşların sağlığını korumak ve hizmette devamlılığı sağlamak için belediye hizmet binalarında Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol çalışmalarını büyük bir titizlikle ve uluslararası standartlara uygun olarak yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, turizm bölgeleri arasında bu belgeyi almaya hak kazanan ilk belediye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.