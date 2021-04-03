Nevşehir Belediyesi Sporcuları Konya’dan 3 Madalya İle Döndü

Atletizm Geliştirme Projesi Kulüpler Arası Kros Müsabakaları 2. Kademe Yarışları hafta sonu Konya’da gerçekleştirildi.

Müsabakalara Milli Antrenör Hakan Köstekçi nezaretinde hazırlanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ömer Efe Kantemiz Küçük Erkekler Kategorisinde ferdi sıralamada 2. oldu.

Küçük Erkekler Kategorisinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takım halinde 4. Olurken Küçük Kızlar Kategorisinde takım halinde 3.’lük derecesini elde etti.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının elde ettikleri bu derecelerin ardından Gençlik ve Spor Kulübü üç ayrı kategori de önümüzdeki günlerde Aydın’da yapılacak olan yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.