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Nevşehir Belediyesi, ‘Regaip Kandili özel programı’ ile Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunacak
Nevşehir Belediyesi Tarafından Dünyaca Ünlü Hafızların Katılımı İle Gerçekleştirilecek Olan Regaip Kandili Özel Programı’nda, 3 Gün Boyunca Nevşehirlilere Adeta Kur’an-ı Kerim Ziyafeti Sunulacak.
Nevşehir 22.02.2020, 10:25
Nevşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü hafızların katılımı ile gerçekleştirilecek olan Regaip Kandili Özel Programı’nda, 3 gün boyunca Nevşehirlilere adeta Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunulacak.
29 Şubat Cumartesi günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Karavezir Salonu’nda Uluslararası Öğrenciler Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilerin Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Ödül Töreni gerçekleştirilecek.