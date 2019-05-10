Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Sürüyor

Ramazan’ın manevi atmosferinin herkes tarafından birlik beraberlik içerisinde geçirilmesine yönelik Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin bugünkü bölümünde iftar öncesinde çocuklar için çeşitli programlar düzenlendi. Hacivat-Karagöz gösterisi ile neşeli dakikalar geçiren çocuklar için ayrıca Orta Oyunu sahnelendi.

İftar saatinde ise, yaklaşık bin 500 kişi Nevşehir Belediyesi’nin hayırsever işadamlarının katkısı ile oluşturduğu iftar sofrasında buluştu.

İftar çadırı içerisinde okunan ezan ile birlikte oruçlarını açan vatandaşlar kardeşlik sofrasında ellerini semaya açarak dua etti.

Etkinliklerin iftar sonrasındaki bölümünde ise Yazar, Şair ve Radyo Programcısı Mehmet Ercan sahne aldı. Programında birçok şiiri Anadolu’nun güzel türküleri eşliğinde seslendiren Mehmet Ercan, zaman zaman anlattığı hikâyelerle de izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.