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Nevşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirleri elden bırakmıyor
NEVŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) SALGINININ ÜLKEDE ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİ İLK GÜNDEN İTİBAREN ALDIĞI TEDBİRLER VE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE DE DEVAM ETTİRİYOR. BELEDİYE EKİPLERİ, HER GÜN KENTİN DÖRT BİR YANINDA TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.
Nevşehir 17.06.2020, 15:06
Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Belediye ekipleri, her gün kentin dört bir yanında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı dezenfeksiyon ekipleri, gece gündüz toplum sağlığı için çalışıyor.
Özel kıyafetli ve maskeli dezenfekte timleri, çalışmalar kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler kullanıyor.