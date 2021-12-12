Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı’na Büyük İlgi

İmza günleri ve söyleşi programlarıyla zenginleşen fuarın düzenlendiği alana Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz servisler sayesinde öğrenciler kitapla buluştu.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı 12 Aralık Pazar günü sona eriyor.

3 Aralık Cuma günü kapılarını açan ve Pazar günü akşam 17.00’a kadar devam edecek olan fuar, büyüklerin yanı sıra çocukları da kitapların renkli ve sıcak dünyasıyla buluşturuyor.

Hafta sonları aileleriyle hafta içi ise Nevşehir Belediyesi tarafından okullardan düzenlenen ücretsiz servislerle fuar alanına gelerek öğretmenleri ile stantları ziyaret eden okul öğrencileri burada kitaplarla tanışırken, birbirinden güzel kitapların yazarlarıyla da sohbet etme fırsatı buluyor.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın son gününde de yoğun bir kalabalığa sahne olması bekleniyor.

Hafta sonu fuarı eşi Nejla Savran ve annesi Lütfiye Savran ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, fuar alanındaki stantları ziyaret etti.

Ailesi ile birlikte kitap seçen Başkan Savran, stantlardaki yazarlarla sohbet ederek aldığı kitapları imzalattı.

Fuar alanında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Savran’a gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.