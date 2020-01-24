Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele İçin Araç Filosunu Güçlendiriyor

Çağın modern gereksinimlerini şehrimizin emrine sunan Nevşehir Belediyesi halkımıza ulaştırılan hizmetlerin kalitesini artırmak adına makine parkı yenilemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla belediyeye ciddi bir mali yük oluşturan iş makinesi kiralama sistemini sona erdirerek yeni birçok aracı filosuna katan Nevşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü için yeni bir araç alımını gerçekleştirdi.

Kış aylarında karla mücadele çalışmalarında kullanılacak olan 10 tekerli 4x4 damperli kamyon, hem kar küremesi hem de tuzlama çalışması yapacak. Araç yaz aylarında ise hafriyat çalışmalarında kullanılacak.