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Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele İçin Araç Filosunu Güçlendiriyor
Araç filosunu sürekli olarak güçlendiren Nevşehir Belediyesi, modern teknolojinin bütün imkânlarından yararlanarak araç parkını yenilemeye devam ediyor.
Nevşehir 24.01.2020, 13:58
Çağın modern gereksinimlerini şehrimizin emrine sunan Nevşehir Belediyesi halkımıza ulaştırılan hizmetlerin kalitesini artırmak adına makine parkı yenilemeye devam ediyor.
Kış aylarında karla mücadele çalışmalarında kullanılacak olan 10 tekerli 4x4 damperli kamyon, hem kar küremesi hem de tuzlama çalışması yapacak. Araç yaz aylarında ise hafriyat çalışmalarında kullanılacak.