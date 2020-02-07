Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri İş Başında

Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Nevşehir’de beklenen yoğun kar yağışı akşam saatlerinden itibaren başladı. Yağışın başlamasının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerini seferber eden Nevşehir Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutuyor.

Çok sayıda personel ve iş makinesinin katıldığı çalışmalar ile birlikte başta ana arterler olmak üzere kentteki tüm mahallelerdeki yollarda kar temizliği çalışması gerçekleştiriliyor.

Kar yağışı ile birlikte yollardaki olası buzlanma tehlikesine karşıda tedbirlerini alan ekipler, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden başlayarak cadde ve sokaklarda sürekli olarak tuzlama yapıyor.

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, çalışmalarını sabaha kadar yoğun bir şekilde sürdürecek.