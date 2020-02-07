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Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri İş Başında
Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından teyakkuza geçen Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Nevşehir 07.02.2020, 23:42
Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Nevşehir’de beklenen yoğun kar yağışı akşam saatlerinden itibaren başladı. Yağışın başlamasının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerini seferber eden Nevşehir Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutuyor.
Çok sayıda personel ve iş makinesinin katıldığı çalışmalar ile birlikte başta ana arterler olmak üzere kentteki tüm mahallelerdeki yollarda kar temizliği çalışması gerçekleştiriliyor.
Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, çalışmalarını sabaha kadar yoğun bir şekilde sürdürecek.