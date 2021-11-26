Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yeni Binasında

Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı yanında bulunan ve daha önce İl Sağlık Müdürlüğü binası olarak kullanılan bina yapılan yenileme çalışmalarının ardından Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binası olarak kullanılmaya başlandı.

İçerisinde avukat, diyetisyen ve psikologlardan kadınların ve ailelerin ücretsiz danışma hizmetini aldıkları Aile Danışma Merkezi, kadınlar için kişisel gelişim, mesleki ve hobi kurslarının açıldığı Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) ve kadınlara yönelik çeşitli atölyelerin bulunduğu binanın açılışı dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Törene Nevşehir Valisi İnci Szer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Jandarma Komutanı Jan. Kd. Albay Bahittin Murat Yakın, AHİLER Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekirr Varol, daire Müdüğrleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kursiyer kadınlar katıldı.

Protokol üyelerinin açılış kurdelasını kesmelerinin ardından Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, Vali Becel ve beraberindekilere yeni hizmet binalarını gezdirerek burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Becel, atölyelerde kadınlar tarafından yapılan el sanatları ürünlerini inceleyerek kursiyer kadınlarla sohbet etti.

Açılış töreninin ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği müdürlüğün konferans salonunda yapıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğunu benimseyen bir toplumun ferdi olarak, kadına verilen değerin, her türlü faydalı beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olduğuna inandığını söyledi.

Kadına yönelik şiddeti kabul edilemez bulduğunu vurgulayan Savran, maalesef, kadına yönelik şiddetin, dünyanın her tarafında halen görülmekte olan acı bir tablo olduğunu ifade etti.

Savran, “Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir. Bu acı tablonun karşısında kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için insanlık vazifesidir. Bizlerde Nevşehir Belediyesi olarak, bu vazifenin önemini bilerek kadın ve erkeğin karşılıklı eşitlik ve hakkaniyet içerisinde yeryüzünü birlikte imar edebileceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Şiddetin önlenmesinde toplumun her ferdinin bilinçlendirilmesi gerektiğini önemsiyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz.” Dedi.

Açılın yeni Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binası hakkında da katılımcılara bilgi veren Başkan Savran şunları söyledi;

“Yeni binamızda hizmet vermeye devam eden Aile Danışma Merkezi’mizde ailelerimizin güçlenmesi ve korunması için farklı alanlarda bilgi edinmelerini sağlıyoruz. Kadınlarımızın üretken olmalarına ve toplumsal hayatta yer almalarına katkı sağlayacak koruyucu hizmetler sunuyoruz. Aile Danışma Merkezi’nde görev alan uzman psikolog, diyetisyen, avukat ve sosyologlarımızla kadınlarımıza hukuki, psikolojik ve sağlıklı beslenme alanında ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yeni müdürlüğümüz içerisinde hizmet veren Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezimizde kadınlarımızın özellikle üretim alanında ve sosyal hayatta yer almalarını sağlamak, mesleki becerilerine katkı sağlamak amacıyla el sanatları, mefruşat gibi farklı alanlarda atölyelerimiz bulunmakta. Eğitim merkezimizde kadınlarımızın kişisel gelişimlerine de katkı sağlamak için e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama gibi kursları da eğitmenlerimiz tarafından vermekteyiz.”

Konuşmaların ardından Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran, AK Parti İl Başkanı Kemikkıran ve beraberindeki protokol üyeleri ile kadınlar kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu balon uçurdu.

Bu arada yeni gün dolayısıyla Gülbahçe içerisindeki ağaçlara gördükleri şiddet dolayısıyla hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları asıldı.